تقلبات متغيرة و6 تحذيرات عاجلة للعراقيين

ووفقا للخرائط فان موجة مطرية غزيرة ستضرب ونينوى واربيل والسليمانية وكركوك وكلار".كما بينت الخرائط ان "مناطق وبغداد والفلوجة وهيت وحديثة وشمال ستشهد امطارا خفيفة الى متوسطة الشدة مع عواصف رعدية.اما مناطق شمال وواسط والرمادي والقائم والديوانية وبابل وشرق ستشهد فرص تساقط زخات مطر خفيفة مع حدوث عواصف رعدية، وستكون رياح جنوبية شرقية نشطة خاصةً على وفي جنوب ستكون رياح عاصفة قوية ولا يستبعد تشكل عواصف ترابية.فيما حذر مختصون من:-عواصف رعدية ورياح هابطة-صواعق رعدية-عدم التصوير تحت العواصف الرعدية-عدم لمس اعمدة الكهرباء-نحذر من تشكل فيضانات وسيول محلية في المناطق التي سوف تتعرض الى هطولات مطرية غزيرة.-فرص واردة لتساقط الحالوب.