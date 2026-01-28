موعد جديد من وزير الثقافة لاطلاق منحة الصحفيين والأدباء والفنانين

ونقلت الصحيفة الرسمية عن البدراني قوله "غداً سيتم توزيع منحة الصحفيين والأدباء والفنانين".وأعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار ، امس الثلاثاء، انه سيتمك اطلاق منحة الصحفيين والأدباء والفنانين اليوم الأربعاء.وقال البدراني، في بيان ورد لـ إن "منحة الصحفيين والأدباء والفنانين لعام 2025 ستنطلق يوم غد الأربعاء، بعد تعزيز المصارف بالتمويل"، موضحاً، أنه "تم تنظيمها وفق ثلاث فئات لضمان شمول أكبر عدد ممكن من المستحقين".واشار إلى أن "الفئة (أ) خُصص لها مبلغ سبعمئة ألف دينار عراقي (700,000 د.ع) لكل مستفيد، في حين تم تخصيص مبلغ خمسمئة ألف دينار عراقي (500,000 د.ع) لكل من الفئتين (ب) و(ج)"، مبيناً، أن "بعض النقابات أضافت أسماء جديدة، الأمر الذي تطلّب إعادة توزيع المبالغ المتاحة بما يضمن العدالة قدر الإمكان".وشدد البدراني على أن "المنحة تعد استحقاقًا قانونيًا لا يمكن التغاضي عنه"، مؤكداً، أن "الوزارة ماضية في جهودها لضمان صرفها لمستحقيها في أقرب وقت ممكن".