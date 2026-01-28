السامرائي والسفير الكويتي يؤكدان دعم مسارات التعاون الإقليمي

أكد رئيس تحالف العزم ، وسفير لدى ، أهمية دعم مسارات .

​

وقال اعلام العزم في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، في مكتبه ببغداد اليوم الأربعاء سفير لدى محمد زمان، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ودولة ، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة".

وتناول اللقاء وفق البيان "أهمية استمرار التنسيق السياسي والدبلوماسي، ودعم مسارات ، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز علاقات الأخوّة بين الشعبين الشقيقين".