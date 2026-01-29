الأنواء الجوية: أمطار وغبار وارتفاع في درجات الحرارة (جدول)

– محليات



توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، مبينة ان الطقس سيشهد سقوط أمطار وتصاعد للغبار إضافة الى ارتفاع في درجات الحرارة.

