وزارة الثقافة تطلق منحة الصحفيين والأدباء والفنانين

وقالت مديرة إعلام الوزارة، ، في تصريح للوكالة الرسمية إنه "تم إطلاق منحة الأدباء والفنانين والصحفيين والشعراء لعام 2025، وسيكون التسلم عن طريق بطاقات الماستر الخاصة بالمنحة".وأشارت إلى، أن "المبالغ المدفوعة للمنحة مقسمة إلى فئتين: 700 ألف دينار و500 ألف دينار".