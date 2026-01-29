إحباط محاولة تهريب مواد غذائية إلى ديالى

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إنه "ضمن عمليات مديرية الاستخبارات العسكرية لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة شبكات التهريب التي تسعى إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني، تمكنت مفارز والأمن في فرقة المشاة الأولى التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبجهد استخباري دقيق من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد الغذائية كانت معدة للتهريب إلى ".وأضافت المديرية، أن "العملية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن ضبط المواد المهربة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين وتسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة أصولياً".