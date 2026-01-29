من 12 إجراءً إلى "كابينة واحدة".. تبسيط إجراءات تسجيل المركبات في العراق

وقال مدير المرور العام الفريق عدي سمير إن دوائر تسجيل المركبات نجحت في اختزال عدد الإجراءات المطلوبة لإنجاز المعاملات من 12 عملية إلى خمس، ثم تم تقليلها إلى ثلاث عمليات فقط، وصولا إلى إتمام المعاملة في جلسة واحدة داخل كابينات خاصة جرى إعدادها للمراجعين، بما يسهم في تسريع إكمال المعاملات وتخفيف الزخم وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.‏وأشار إلى اعتماد نظام الدفع الإلكتروني عبر برنامج (عين العراق) الذي يتيح للمواطنين تسديد الرسوم من أي مكان باستخدام الهاتف النقال، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الشفافية وتقليل الجهد والوقت والحد من الروتين الإداري. ‏وشدد الفريق سمير على استمرار العمل في إنجاز شبكات الإشارات الذكية في عموم ، من خلال نصب الأعمدة وتصميم التقاطعات وتركيب الإشارات الضوئية والرادارات، ضمن عملية بناء متواصلة وجهد دؤوب لتحسين إدارة الحركة المرورية.‏وأوضح أن هذه الإنجازات تندرج ضمن سعي لتحقيق تحول رقمي متكامل ورفع مستوى الخدمات المرورية المقدمة بجهود مكثفة من منتسبي المرور، بالتعاون مع المواطنين لتحقيق الانسيابية المرورية.