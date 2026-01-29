Alsumaria Tv
الذهب يواصل صعوده ويتجاوز 5400 دولار للأوقية
من 12 إجراءً إلى "كابينة واحدة".. تبسيط إجراءات تسجيل المركبات في العراق

محليات

2026-01-29 | 04:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
من 12 إجراءً إلى &quot;كابينة واحدة&quot;.. تبسيط إجراءات تسجيل المركبات في العراق
المصدر:
الصباح
214 شوهد

السومرية نيوز – محليات

أعلنت مديرية المرور العامة تحقيق خطوات متقدمة في تبسيط إجراءات تسجيل المركبات، ضمن توجهها لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالعمل المروري في البلاد. ‏

وقال مدير المرور العام الفريق عدي سمير إن دوائر تسجيل المركبات نجحت في اختزال عدد الإجراءات المطلوبة لإنجاز المعاملات من 12 عملية إلى خمس، ثم تم تقليلها إلى ثلاث عمليات فقط، وصولا إلى إتمام المعاملة في جلسة واحدة داخل كابينات خاصة جرى إعدادها للمراجعين، بما يسهم في تسريع إكمال المعاملات وتخفيف الزخم وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

‏وأشار إلى اعتماد نظام الدفع الإلكتروني عبر برنامج (عين العراق) الذي يتيح للمواطنين تسديد الرسوم من أي مكان باستخدام الهاتف النقال، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الشفافية وتقليل الجهد والوقت والحد من الروتين الإداري. ‏وشدد الفريق سمير على استمرار العمل في إنجاز شبكات الإشارات الذكية في عموم بغداد، من خلال نصب الأعمدة وتصميم التقاطعات وتركيب الإشارات الضوئية والرادارات، ضمن عملية بناء متواصلة وجهد دؤوب لتحسين إدارة الحركة المرورية.

‏وأوضح أن هذه الإنجازات تندرج ضمن سعي مديرية المرور العامة لتحقيق تحول رقمي متكامل ورفع مستوى الخدمات المرورية المقدمة بجهود مكثفة من منتسبي المرور، بالتعاون مع المواطنين لتحقيق الانسيابية المرورية.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 

من 12 إجراءً إلى "كابينة واحدة"

تبسيط إجراءات تسجيل المركبات في العراق

مديرية المرور العامة

مديرية المرور

السومرية نيوز

سومرية نيوز

السومرية

العراق

راجعين

كابينة

اخترنا لك
البنك المركزي يقلّص فائدة قروض "الطاقة الشمسية" إلى 2.5%
05:32 | 2026-01-29
05:32 | 2026-01-29
"المدن السكنية الجديدة".. تحديد نسب الموظفين المشمولين وشمول 21 فئة بالخطة
05:08 | 2026-01-29
05:08 | 2026-01-29
التعليم تخاطب المضربين: لم يطرأ أي تعديل أو مساس بقانون الخدمة الجامعية
04:27 | 2026-01-29
04:27 | 2026-01-29
من الدوحة.. الدكتور كيان حازم يرفع اسم العراق عالياً في حفل جائزة الكتاب العربي
04:23 | 2026-01-29
04:23 | 2026-01-29
خارطة "التمهيدي" تكتمل.. 177 ألف متقدم لخوض امتحانات الخارجيين مطلع شباط
04:15 | 2026-01-29
04:15 | 2026-01-29
إحباط محاولة تهريب مواد غذائية إلى ديالى
04:02 | 2026-01-29
04:02 | 2026-01-29

