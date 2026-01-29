خارطة "التمهيدي" تكتمل.. 177 ألف متقدم لخوض امتحانات الخارجيين مطلع شباط

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن مديريات التربية أنهت استعداداتها الفنية واللوجستية الخاصة بالامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للمراحل المنتهية الثلاث الابتدائية والمتوسطة والإعدادية للعام الدراسي الحالي 2025 ــ 2026.وأشار إلى تهيئة المراكز الامتحانية وتحديدها ضمن الرقعة الجغرافية لكل مديرية في والمحافظات، كما تم العمل على تهيئة الدفاتر الامتحانية وتوزيع الأسماء، كل بحسب مديريته، إضافة إلى توزيع اللجان الامتحانية من مدراء مراكز ومراقبين بين المراكز.وحددت موعد انطلاق الامتحانات التمهيدية للخارجيين في الخامس من الشهر المقبل لجميع المراحل المنتهية، وسيكون في الساعة التاسعة صباحا.وتابع السيد أن عدد المتقدمين الكلي للامتحان التمهيدي لمرحلتي الثالث المتوسط والسادس الإعدادي بلغ 177 ألفا و42 متقدما، جرى توزيعهم ضمن 1178 مركزا امتحانيا في عموم البلاد.وأوضح أن عدد المتقدمين لمرحلة الثالث المتوسط بلغ 118 ألفا و913 متقدما من الذكور والإناث، تم توزيعهم بين 780 مركزا امتحانيا، بينما بلغ عدد المتقدمين ضمن المرحلة الإعدادية 58 ألفا و192 متقدما من الذكور والإناث موزعين بين 389 مركزا امتحانيا.