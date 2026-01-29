من الدوحة.. الدكتور كيان حازم يرفع اسم العراق عالياً في حفل جائزة الكتاب العربي

وشهد الحفل تكريم الفائزين من قبل سعادة الشيخ ثاني بن حمد ، رئيس ، في تأكيد على دعم المستمر للمشاريع الثقافية، وحرصها على تعزيز الإنتاج الفكري العربي وتشجيع البحث العلمي الرصين.وبرز اسم ضمن فئة الإنجاز- الأفراد، حيث جرى تكريم الدكتور كيان أحمد حازم، تقديراً لمسيرته العلمية وإسهاماته الفكرية، في خطوة تعكس الحضور المتواصل للعقول العراقية في المحافل الثقافية العربية.وفي بقية الفئات، فاز عبد الله بالمركز الأول في الدراسات اللغوية والأدبية، وجاء عامر أبو محارب ثانياً، وحلّ خالد الجبر ثالثاً. وفي الدراسات التاريخية، مُنح المركز الثاني مناصفة لكلٍّ من ناصر الرباط وأحمد .أما في العلوم والدراسات الإسلامية، فقد نال أحمد صنوبر المركز الثاني، بينما حصل سرميني على الجائزة التشجيعية. وفي الدراسات الاجتماعية والفلسفية، فازت سوسن العتيبي بالمركز الثالث، بينما حصد ياسر الدمياطي المعاجم والموسوعات وتحقيق النصوص.وفي فئة الإنجاز- المؤسسات، فازت كل من مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث (الإمارات)، ودار الإحياء للنشر والتوزيع (المغرب)، ودار كنوز المعرفة (الأردن).