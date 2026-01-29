التعليم تخاطب المضربين: لم يطرأ أي تعديل أو مساس بقانون الخدمة الجامعية

وقال البدراني في مؤتمر صحفي حضرته ، إنه "بخصوص رواتب سواء من التدريسين او الموظفين، فقد حدثت اشكالية في فهم القرار الذي اتخذ بمجلس الوزراء حول الخدمة الجامعية".وأضاف البدراني، أن "القرار لم يمس لا التدريسيين ولا الموظفين"، داعيا الى "الالتزام بالدوام الرسمي بشكل طبيعي، ولا نسمح بالغياب ولا نسمح بأي شيء آخر يخالف النظام، واذا تم عكس هذا تتخذ الاجراءات القانونية الأصولية".ودعا البدراني، الى "تحقيق أعلى مستويات الجودة والأداء الأكاديمي"، مشيدا بـ"ما يبذله الأساتذة بالجامعات مع الموظفين بالجهود المميزة ونؤكد الالتزام الدائم بتقديم كافة أشكال الدعم".