لليوم الثاني.. خروج مئات المواطنين بتظاهرة احتجاجاً على التدخلات الخارجية (صور+ فيديو)

وقال المراسل ان :المئات من المتظاهرين، قرب الجسر المعلق أمام مدخل في العاصمة ، تنديداً بما وصفوه بالتدخلات الخارجية في قضية ترشيح لمنصب .وأشار المراسل إلى أن "المتظاهرين رفعوا شعارات ترفض أي تدخل خارجي في الشأن السياسي العراقي".واكد المتظارون، بحسب المراسل :تمسكهم بحق العراقيين في اختيار قياداتهم السياسية بعيداً عن الضغوط أو الإملاءات الخارجية، وسط انتشار أمني مكثف في محيط التظاهرة.ادناه الصور والفيديو: