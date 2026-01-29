البرلمان يكشف حقيقة منع النواب السابقين من استخدام صالته بمطار بغداد

وجاء في بيان للبرلمان، "تنفي الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تزعم صدور قرار من رئاسة بمنع نواب الدورات السابقة من استعمال صالة المجلس في ".وأكدت الدائرة الإعلامية أن "هذه الادِّعاءات عارية عن جملةً وتفصيلاً، كما لم يصدر أي توجيه بهذا الشأن خلال الفترة الماضية، فضلا عن أن صالة المجلس مستمرة بنفس السياقات المعتمدة باستقبال النواب السابقين، ومرحَّب بهم في أي وقت".وشددت الدائرة الإعلامية على "ضرورة اعتماد المصادر الرسمية لمجلس النواب في استقاء الأخبار والمعلومات، وعدم الانجرار وراء الأخبار المضللة التي تهدف إلى الإساءة للمؤسَّسة التشريعية وإثارة الرأي العام".