وزارة التربية تقرر إلغاء الوكالات في المعاملات التربوية (وثيقة)

وقالت الوزارة في بيان، "سعياً منها لتعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي، وجهت جميع للتربية بالعمل على إلغاء الاعتماد على الوكالات الخاصة للمعقبين في كافة معاملات التجديد والتأسيس للمؤسسات التربوية الأهلية".وأشار البيان الى "توجيه المديريات العامة في والمحافظات إلى ضرورة تواجد المؤسس شخصياً عند تقديم الطلبات، وفي الحالات الاستثنائية يمكن توكيل محامين معتمدين، على أن يكون التواجد إلزامياً عند تقديم الطلب لأول مرة وعند دفع الرسوم المالية، مع الالتزام بالإجراءات الرسمية".