توقف الرحلات الجوية في مطار البصرة

توقفت الرحلات الجوية في بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت مراسلة في ، إن رحلات الطيران في توقفت جراء سوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية وموجات الضباب الكثيفة.

وأضافت أنه تم التأكيد على استئناف العمل فور تحسن الطقس، مشيرة الى أن هذه الإجراءات تأتي كتدبير سلامة بسبب الأمطار والسيول.