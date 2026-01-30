الصفحة الرئيسية
LIVE
حمّل تطبيق السومرية

البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
بعد توقف مؤقت بسبب الضباب.. استئناف الملاحة الجوية في مطار أربيل
محليات
2026-01-30 | 04:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
55 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
استؤنفت، صباح اليوم الجمعة، حركة الملاحة الجوية في
مطار أربيل الدولي
بشكل طبيعي، بعد توقف مؤقت شهده المطار ليلة أمس نتيجة سوء الأحوال الجوية وانخفاض مدى الرؤية.
وأعلنت
إدارة المطار
أن الرحلات الجوية عادت إلى جدولها المعتاد اعتباراً من الساعة 7:30 صباحاً، مؤكدة أن الفرق الفنية وبرج المراقبة تابعوا تطورات الطقس بدقة، ولم يتم استئناف العمل إلا بعد وصول مدى الرؤية إلى القياسات العالمية المسموح بها لضمان سلامة الطيران.
وفي هذا السياق، دعا مدير المطار المسافرين إلى ضرورة التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للتأكد من المواعيد الجديدة لرحلاتهم وتجنب أي إرباك قبل التوجه إلى المطار.
من جهة أخرى، ومع انتشار موجة ضباب كثيفة في المنطقة، جددت
مديرية المرور
تحذيراتها للسائقين بضرورة توخي الحذر الشديد والالتزام بقواعد السلامة أثناء القيادة، واستخدام الإضاءة المناسبة لتجنب وقوع حوادث ناجمة عن عدم وضوح الرؤية الأفقية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
عودة الملاحة بمطار بغداد بعد اغلاق صباحي بسبب الضباب
02:55 | 2025-12-14
توقف مؤقت للحركة الملاحية في مطار أربيل
15:00 | 2026-01-29
تعليق الرحلات في مطار أربيل بسبب الضباب
13:30 | 2025-12-15
استئناف الرحلات في مطار البصرة بعد ساعة على توقفها
02:59 | 2025-12-12
بعد توقف مؤقت بسبب الضباب
استئناف الملاحة الجوية في مطار أربيل
مطار أربيل الدولي
مديرية المرور
السومرية نيوز
إدارة المطار
سومرية نيوز
مطار أربيل
السومرية
برج المر
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحذير لمستخدمي واتساب
منوعات
32.36%
10:49 | 2026-01-28
تحذير لمستخدمي واتساب
10:49 | 2026-01-28
بعد موجة الارتفاع.. الدولار يواصل الهبوط في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
31%
02:41 | 2026-01-29
بعد موجة الارتفاع.. الدولار يواصل الهبوط في الأسواق العراقية اليوم
02:41 | 2026-01-29
الدولار يواصل الهبوط في البورصة المحلية
اقتصاد
22.19%
08:46 | 2026-01-28
الدولار يواصل الهبوط في البورصة المحلية
08:46 | 2026-01-28
"الرواتب مؤمنة ولكن".. المرسومي يكشف سر تأخر التمويل حتى 29 من الشهر
اقتصاد
14.45%
05:21 | 2026-01-29
"الرواتب مؤمنة ولكن".. المرسومي يكشف سر تأخر التمويل حتى 29 من الشهر
05:21 | 2026-01-29
أحدث الحلقات
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-29
Live Talk
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
Live Talk
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
مايك السومرية
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
مايك السومرية
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
طل الصباح
زووم لمه الأهل - يمين لو يسار؟ 27-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
طل الصباح
زووم لمه الأهل - يمين لو يسار؟ 27-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-29
Live Talk
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
Live Talk
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
مايك السومرية
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
مايك السومرية
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
طل الصباح
زووم لمه الأهل - يمين لو يسار؟ 27-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
طل الصباح
زووم لمه الأهل - يمين لو يسار؟ 27-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
تفاصيل جديد عن رواتب منتسبي وزارة التعليم والجامعات
04:37 | 2026-01-30
في هيت.. مقترح يخص "المهور" بعد ارتفاع أسعار الذهب
16:39 | 2026-01-29
توقف الرحلات الجوية في مطار البصرة
16:20 | 2026-01-29
اعتقال تاجر دولي للمخدرات في السليمانية
16:13 | 2026-01-29
وزارة التربية تقرر إلغاء الوكالات في المعاملات التربوية (وثيقة)
15:34 | 2026-01-29
البرلمان يكشف حقيقة منع النواب السابقين من استخدام صالته بمطار بغداد
13:23 | 2026-01-29
