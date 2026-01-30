بعد توقف مؤقت بسبب الضباب.. استئناف الملاحة الجوية في مطار أربيل

وأعلنت أن الرحلات الجوية عادت إلى جدولها المعتاد اعتباراً من الساعة 7:30 صباحاً، مؤكدة أن الفرق الفنية وبرج المراقبة تابعوا تطورات الطقس بدقة، ولم يتم استئناف العمل إلا بعد وصول مدى الرؤية إلى القياسات العالمية المسموح بها لضمان سلامة الطيران.وفي هذا السياق، دعا مدير المطار المسافرين إلى ضرورة التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للتأكد من المواعيد الجديدة لرحلاتهم وتجنب أي إرباك قبل التوجه إلى المطار.من جهة أخرى، ومع انتشار موجة ضباب كثيفة في المنطقة، جددت تحذيراتها للسائقين بضرورة توخي الحذر الشديد والالتزام بقواعد السلامة أثناء القيادة، واستخدام الإضاءة المناسبة لتجنب وقوع حوادث ناجمة عن عدم وضوح الرؤية الأفقية.