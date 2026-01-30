تفاصيل جديد عن رواتب منتسبي وزارة التعليم والجامعات

وقال البدراني في بيان، "نتابع بتنسيق عال تمويل وإطلاق رواتب منتسبي وجامعاتها كافة ونؤكد مجدداً أن الاستحقاقات المنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية ثابتة لأنها تمثل خصوصية البيئة الجامعية ومهامها ومتطلبات أداء رسالتها الأكاديمية".وأشار الى أنه "بهذا الصدد تلقت حسابات التدريسيين والموظفين في وعدد من تشكيلاتها إشعارات الصرف الرسمية بالرواتب كاملة من دون استقطاع، وستستكمل عملية صرف رواتب جميع ملاكات مؤسساتنا خلال الساعات المقبلة على وفق الإجراءات المالية الأصولية".