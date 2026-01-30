المالية توقف مخصصات الخدمة الجامعية بعد 2 كانون الثاني الجاري (وثيقة)

وجاء في وثيقة صادرة عن الوزارة ومذيلة بتوقيع المحاسبة سوسن ، "بناءً على ما جاء بقرارات هيئة الرأي المنعقدة بتاريخ 25 / 1 / 2026، المبلغ الينا بكتاب هيئة الرأي ذي العدد 334 في 25 / 1 / 2026، تقرر إيقاف منح مخصصات الخدمة الجامعية بعد تاريخ 2 / 1 / 2026".واستثنى القرار، وفق الوثيقة "الموافقات الممنوحة قبل هذا التاريخ".ادناه الوثيقة: