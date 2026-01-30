سيول تداهم طوز خورماتو وشرق صلاح الدين

محليات

شهد قضاء طوز خورماتو والمناطق الشرقية من محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، تدفّقًا للسيول، نتيجة غزارة الأمطار التي هطلت خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في عدد من الأودية والمناطق المنخفضة.