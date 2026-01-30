السيد الصدر يصدر تخويلاً لاقامة مضيف آل الصدر في لبنان

وقال في بيان، "نخول جناب الاخ العلامة الشيخ علي العقيلي والاخ الفريجي رعاهما الله باقامة مضيف ال الكرام في بتاريخ 1 رمضان - 23 رمضان، احياء لشعائر الله فانها من تقوى القلوب"، منوهاً إلى "عدم استعمال هذا العنون اعني (مضيف ال الصدر الكرام) لامور دنيوية او سياسية او غير ذلك".وأضاف: "كما لا يحق لاحد استعماله الا بإذن منا مباشرة، كما ينبغي على المخول اعلاه اتباع التعليمات والعقائدية والاجتماعية والصحية وان يتوخى بذلك الاحتياط فانه سبيل النجاة".