وندد المتظاهرون بـ"الاعتداءات" ضد اكراد وسط مطالبات بحماية المدنيين، ودعوات بضرورة تدخل لوقف النزيف البشري وتأمين المناطق المتضررة.ورد المشاركون شعارات تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين الكرد.وتشهد مدن بين الحين والآخر فعاليات مدنية تضامنية مع الأوضاع الإنسانية في المناطق الكردية بسوريا.