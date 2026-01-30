الوقف السني يفتتح جامع الإمام المرتضى علي بن أبي طالب (عليه السلام) بالفلوجة

وذكر بيان للديوان، أن "رئيس ، عامر شاكر الجنابي، افتتح جامع الإمام المرتضى (عليه السلام) في بمحافظة ، بعد اكتمال بنائه من قبل السني، وأدى فيه صلاة الجمعة، بحضور عدد من المسؤولين المحليين والشخصيات الدينية والاجتماعية وجمع من أهالي المدينة".وأكد الجنابي، خلال مراسم الافتتاح، أن " الوقف السني يواصل جهوده في إعمار بيوت الله والارتقاء بدورها الديني والاجتماعي، بما يسهم في تعزيز القيم الإسلامية ونشر ثقافة التعايش السلمي"، مشيراً إلى أن "افتتاح هذا الجامع يأتي ضمن خطة لإعادة تأهيل وبناء الجوامع في مختلف المحافظات لما لها من دور مهم في ترسيخ مبادئ الاعتدال والوسطية وخدمة المجتمع".