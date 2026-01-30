الامطار تتجمع بسماء العراق.. هذه المحافظات عليها الاستعداد

وذكرت الهيئة في بيان، ورد لـ ، أن "صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى تركز السحب الممطرة خلال ساعات هذه الليلة على مناطق عديدة من مدن شمال البلاد ومناطق من والانبار ، في حين تتواجد سحب غير ممطرة على بقية المدن".واضاف الهيئة انه "من المتوقع هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يوم غد السبت، لاسيما أقسامه الشمالية (دهوك، شمال ، وشمال أربيل) خلال ساعات النهار، على أن تمتد فرص الهطول ليلاً لتشمل مناطق واسعة من مدن شمال البلاد، إضافة إلى شمالن وشمال ديالى".وأشارت إلى أن "موجة الدفء النسبي ستستمر نهارا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مع أجواء معتدلة في خلال الأيام المقبلة، بسبب تأثر المنطقة بكتلة هوائية دافئة قادمة من أفريقيا".وتابع البيان أنه "لاتشير التوقعات إلى تأثر البلاد بموجة برد قوية خلال الأيام القليلة المقبلة".