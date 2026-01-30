مقتل رجل خمسيني بـ 14 رصاصة نتيجة خلاف عشائري بالبصرة

وذكر المصدر لـ ، ان "رجلاً يبلغ من العمر مايقارب الـ50 عاماً تعرض لهجوم مسلح من قبل اشخاص اثنين يستقلون دراجة نارية، مااسفر عن مقتله بعد اصابته بـ11 اطلاقة في منطقة البطن و3 بالستوتة التي كان يستقلها ضمن قضاء القرنة بمحافظة ".ولفت الى ان "المعلومات اشارت الى ان الحادث يعود الى خلافات عشائرية قديمة بين عشيرتين".