موجة جديدة تتوجه للعراق.. محافظة تسجل 4 مئوية

محليات

2026-01-31 | 00:40
موجة جديدة تتوجه للعراق.. محافظة تسجل 4 مئوية
1,675 شوهد

السومرية نيوز – محلي
توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، تساقطا للامطار وتصاعدا للغبار وانخفاضا في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الأحد سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية مع هطول امطار خفيفة الشدة في بعض اقسام المنطقة الشمالية، ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".
وأضافت أن "يوم الإثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً غائم وفرص لهطول زخات مطر خفيفة الشدة على المرتفعات الجبلية من المنطقة الشمالية وبعض اقسام المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".
وأشارت إلى، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً غائم مع هطول زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة في أغلب مدن البلاد تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وقليلاً في المنطقة الشمالية"، موضحة أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائم مع هطول امطار خفيفة الشدة ومتقطعة في المنطقة الشمالية والاقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، يتحسن الطقس ليلاً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س مع احتمالية لتشكل غبار خفيف، تنخفض سرعتها ليلاً الى (10-20) كم/س، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية".
 
وتابعت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في ستكون في السليمانية 11، دهوك 12، أربيل 14، نينوى 15، كركوك 17، الأنبار 19، صلاح الدين 20، ديالى 21، بغداد وكربلاء والنجف وبابل والديوانية وواسط وميسان والمثنى 23، ذي قار والبصرة 24"، لافتة الى ان "درجات الحرارة الصغرى ستسجل في ذي قار والديوانية والمثنى وواسط وبغداد 13 وفي أربيل 9 ودهوك 8 والسليمانية 4".
 

>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
أحدث الحلقات
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
Play
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-30
Play
نشرة ٣٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق قي دقيقة 30-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-30
Play
العراق قي دقيقة 30-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-30
الهوا الك
Play
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
Play
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
Play
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
Play
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Play
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
Play
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
Live Talk
Play
Live Talk
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
Play
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
Play
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
"بيع الدرنفيسات" ممنوع في شارع الرشيد بعد الان.. توجيه انذارات لبعض محال "مركز بغداد التاريخي"
02:47 | 2026-01-31
الدفاع المدني تعلن مشاركة الطائرات المروحية في عمليات الإطفاء والإنقاذ خلال الزيارة الشعبانية (صور)
02:41 | 2026-01-31
خبأتها في نعليها.. احباط تهريب الكرستال والمارجوانا بحوزة مسافرة عراقية
02:11 | 2026-01-31
النـزاهـة: استرداد أكثر من 3 ملايين دولار من أموال أمانة بغداد المختلسة
01:50 | 2026-01-31
العراق يمنع استيراد 28 منتجا غذائيا
01:05 | 2026-01-31
مقتل رجل خمسيني بـ 14 رصاصة نتيجة خلاف عشائري بالبصرة
15:12 | 2026-01-30

