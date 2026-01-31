موجة جديدة تتوجه للعراق.. محافظة تسجل 4 مئوية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "طقس يوم غد الأحد سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية مع هطول امطار خفيفة الشدة في بعض اقسام ، ويكون صحواً مع بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".وأضافت أن "يوم الإثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً غائم وفرص لهطول زخات مطر خفيفة الشدة على من المنطقة الشمالية وبعض اقسام المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".وأشارت إلى، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً غائم مع هطول زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة في أغلب مدن البلاد تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وقليلاً في المنطقة الشمالية"، موضحة أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائم مع هطول امطار خفيفة الشدة ومتقطعة في المنطقة الشمالية والاقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، يتحسن الطقس ليلاً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س مع احتمالية لتشكل غبار خفيف، تنخفض سرعتها ليلاً الى (10-20) كم/س، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية".