خبأتها في نعليها.. احباط تهريب الكرستال والمارجوانا بحوزة مسافرة عراقية

وقال المتحدث الرسمي بأسم هيئة المنافذ في بيان ورد لـ ، ان "مديرية منفذ الشلامجة الحدودي تمكنت من ضبط مسافرة عراقية بحوزتها مواد مخدرة ( كرستال مع المارجوانا)، كانت مخبئة بطريقة احترافية داخل نعليها، حاولت إدخالها للبلاد".واشار الى ان "عملية الضبط تمت بالتعاون مع مفتشات شرطة الگمرك والمنفذ"، مبيناً أنه "تم تنظيم محضر ضبط واحالة المتهمة مع المضبوطات لعرضها امام القاضي المختص".