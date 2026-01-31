الدفاع المدني تعلن مشاركة الطائرات المروحية في عمليات الإطفاء والإنقاذ خلال الزيارة الشعبانية (صور)

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"قسد" تعلن اعتقال مجموعة من عناصر "داعش"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554819-639054421634785445.jpeg
الدفاع المدني تعلن مشاركة الطائرات المروحية في عمليات الإطفاء والإنقاذ خلال الزيارة الشعبانية (صور)
محليات
2026-01-31 | 02:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
437 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
اعلنت
مديرية الدفاع المدني
، اليوم السبت، وصول طائرتان مروحيتان مخصصتان لعمليات الإطفاء والإنقاذ خلال الزيارة الشعبانية في
محافظة كربلاء المقدسة
.
وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ستساهم الطائرات المروحية في تنفيذ خطة
مديرية الدفاع المدني
لضمان سلامة الزيارة في النصف من شهر شعبان المبارك".
وتابع، ان "يُعتبر ذلك الأول من نوعه حيث تدخل المروحيات ضمن إجراءات تأمين الزيارات المليونية في
محافظة كربلاء المقدسة
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الدفاع المدني ببابل يستلم دفعة جديدة من سيارات الإطفاء البريطانية (صور)
05:47 | 2025-12-20
السيد الصدر يشكر لجنة إدارة تقديم الخدمات خلال الزيارة الشعبانية
06:35 | 2026-01-28
عمليات بغداد تعلن فتح الطرق التي تم غلقها خلال الزيارة
11:27 | 2026-01-15
لجنة الزيارة الشعبانية تعلن جاهزيتها لإحياء المناسبة
14:13 | 2026-01-28
كريلاء
طائرات مروحية
الدفاع المدني
محافظة كربلاء المقدسة
مديرية الدفاع المدني
محافظة كربلاء
السومرية نيوز
مديرية الدفاع
سومرية نيوز
السومرية
المقدسة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عدم دخول العراق واغلاق حساب "اكس".. ما حقيقة "اقالة" سافايا من منصبه كمبعوث ترامب؟
سياسة
29.31%
01:52 | 2026-01-30
عدم دخول العراق واغلاق حساب "اكس".. ما حقيقة "اقالة" سافايا من منصبه كمبعوث ترامب؟
01:52 | 2026-01-30
الدولار يهدأ بالصيرفات.. اسعار الصرف تنخفض بعد قفزة الامس
اقتصاد
28.02%
01:43 | 2026-01-31
الدولار يهدأ بالصيرفات.. اسعار الصرف تنخفض بعد قفزة الامس
01:43 | 2026-01-31
الامطار تتجمع بسماء العراق.. هذه المحافظات عليها الاستعداد
محليات
23.96%
11:59 | 2026-01-30
الامطار تتجمع بسماء العراق.. هذه المحافظات عليها الاستعداد
11:59 | 2026-01-30
بعد القفزة القياسية.. انخفاض كبير بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
18.71%
03:56 | 2026-01-31
بعد القفزة القياسية.. انخفاض كبير بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
03:56 | 2026-01-31
المزيد
أحدث الحلقات
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-30
العراق في دقيقة
العراق قي دقيقة 30-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-30
العراق في دقيقة
العراق قي دقيقة 30-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
Live Talk
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
Live Talk
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
الأكثر مشاهدة
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-30
العراق في دقيقة
العراق قي دقيقة 30-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-30
العراق في دقيقة
العراق قي دقيقة 30-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
Live Talk
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
Live Talk
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
اخترنا لك
بينهم ثلاثة عراقيين فقط.. نقل 953 عنصرا من داعش الى العراق حتى الان
06:36 | 2026-01-31
تقلبات واجواء غير مستقرة.. ما سيحصل خلال الأيام الثلاثة المقبلة
05:39 | 2026-01-31
توضيح رسمي يخص فتح التقديم على قروض صندوق الإسكان للمواطنين
05:25 | 2026-01-31
عطلة رسمية في هذه المحافظات الأسبوع الحالي
05:16 | 2026-01-31
التربية تعلن انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول
04:36 | 2026-01-31
المباشرة بتطهير منطقة الشلامجة الحدودية
04:33 | 2026-01-31
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.