"بيع الدرنفيسات" ممنوع في شارع الرشيد بعد الان.. توجيه انذارات لبعض محال "مركز بغداد التاريخي"

وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل، إن "اهتمام أمانة بمركز بغداد التاريخي يأتي لكونه من مناطق الجذب السياحي للزائرين من داخل وخارجه"، مبيناً أنه "ضمن خطة الأمانة المباشرة بالمرحلة الثانية من أعمال التطوير، التي تمتد من تمثال الرصافي وصولاً الى منطقة ".واكد أن "بعض المحال في تمارس أنشطة لا تتلاءم مع طابعه التراثي، مثل بيع معدات البيوت، والعدد اليدوية، لذلك وجهت الأمانة إنذارات لأصحاب هذه المحال من أجل تغيير طبيعة المهن بما ينسجم مع الأهمية الثقافية والتاريخية للشارع"، بحسب وكالة الانباء العراقية.وأشار الى "تجاوب من قبل أصحاب المحال التجارية، إذ أبدوا استعدادهم لتغيير الأنشطة بعد إنجاز أعمال التطوير والتأهيل"، مؤكداً أن "هناك خطة متكاملة للحفاظ على المحال والبنايات التراثية بالتعاون مع دائرة التراث في ".