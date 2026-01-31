المباشرة بتطهير منطقة الشلامجة الحدودية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان " بالحشد باشر باشرت بتنفيذ عمليات المسح الميداني وتحديد المواقع لمعالجة المخلفات الحربية في منطقة الشلامجة الحدودية بمحافظة ".وأضافت ان "هذه العمليات تهدف إلى تطهير المنطقة من الأخطار المحتملة، بما يسهم في تأمين الشريط الحدودي وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعزيز الاستقرار الأمني في المناطق الحدودية".