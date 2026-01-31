التربية تعلن انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان ورد لـ ، "مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي (2025–2026) في عموم للتربية ومدارسنا كافّة، وبعد استكمال وانتهاء جميع الإجراءات التنظيمية والفنية، وبما وفّر أجواءً امتحانية مُستقرة وآمنة، أسهمت في أداء الطلبة لامتحاناتهم بانسيابية وانتظام، تُثمّن الوزارة جهود الهيئات التعليمية والتدريسية والإدارية والإشرافية خلال الفترة الماضية التي أسهمت في إنجاح العملية الامتحانية".وأضاف "مع خالص أمنياتنا لابنائنا الطلبة بعطلة نصف سنة موفّقة ابتداءً من الغد، والاستفادة من هذه الفترة بما يُسهم في تعزيز جاهزيتهم الدراسية بشكل أفضل للفصل الثاني".