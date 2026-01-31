عطلة رسمية في هذه المحافظات الأسبوع الحالي

وقررت تعطيل الدوام الرسمي يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الحالي بمناسبة زيارة النصف من شعبان.كما قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل بذكرى النصف من شعبان.فيما استثنت الدوائر الأمنية والخدمية من العطلة.وقال عدد من الموظفين في دوائر حكومية بمحافظات مختلفة، إنهم "يتساءلون عن موقف من تعطيل الدوام الأسبوع الحالي، خاصة أن الكثير منهم يضطرون إلى التنقل بين المحافظات، في وقت تشهد فيه الطرق الرئيسة ازدحاماً شديداً نتيجة حركة الزائرين".ويرى مراقبون أن "إعلان محافظتي وواسط يأتي في إطار صلاحيات الحكومات المحلية في التعامل مع المناسبات الدينية الكبرى، إلا أن تكرار مثل هذه القرارات يفتح باب النقاش حول الحاجة إلى توحيد المواقف بين المركز والمحافظات، لاسيما في المناسبات التي يكون تأثيرها واسعاً على حركة المواطنين والدوام الرسمي".وأشاروا إلى أن "بعض المحافظات غالباً ما تعطل الدوام تضامناً مع كربلاء أو لتخفيف الضغط على الطرق، بينما تلتزم محافظات أخرى بالدوام الاعتيادي، ما يخلق حالة من التباين والارتباك بين الموظفين والطلبة".