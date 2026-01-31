توضيح رسمي يخص فتح التقديم على قروض صندوق الإسكان للمواطنين

وقال المتحدث باسم والإسكان في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته : إن "عدد المعاملات المقبولة لقرض الإسكان خلال عام 2025 والتي تم قبولها عن طريق منصة أور الالكترونية بلغ ما يقرب من 20 ألف معاملة الكترونية"، لافتاً الى أن "المبالغ التي صرفها وصلت لنحو 874 مليار دينار".وأضاف أن "قبول معاملات الإقراض جاء وفق نقاط معايرة تم وضعها لضمان شمول الأكثر استحقاقاً، ومن ضمنها نقاط مفاضلة شملت موقع البناء إذا ما كان خارج أو داخل المدينة، ونوع البناء، وهل يعد بناء جديداً أو إضافة بناء، وعمر المتقدم وحالته الاجتماعية إذا ما كان متزوجاً، أرملَ، أو مطلقاً، وعدد الأبناء لغاية 4 أبناء، مع إعطاء نقاط إضافية لذوي الاحتياجات الخاصة وحسب نسبة العجز".وتابع أن "الأولوية الحالية للصندوق خلال عام 2026 تتمثل بإكمال إنجاز جميع معاملات المتقدمين السابقين خلال عام 2025 وتدقيقها حسب النقاط الحاصلين عليها ومنحهم القروض من المبالغ المتبقية في حسابات الصندوق، قبل أن يتم فتح باب التقديم مرة أخرى"، مشيراً الى أن "صندوق الإسكان سيعلن عن فتح باب التقديم مجدداً بعد إكمال إنجاز معاملات جميع المتقدمين السابقين خلال العام الماضي".