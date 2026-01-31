الصفحة الرئيسية
"قسد" تعلن اعتقال مجموعة من عناصر "داعش"
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554843-639054528374377883.jpeg
تقلبات واجواء غير مستقرة.. ما سيحصل خلال الأيام الثلاثة المقبلة
محليات
2026-01-31 | 05:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
332 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
يشهد
العراق
خلال الأيام الثلاثة المقبلة تقلبات في أجواء الطقس وفقا للخرائط الطقس المتوقعة.
وتضمنت الخرائط ان البلاد ودول
الخليج
ستتأثر اعتباراً من اليوم ولغاية يوم الثلاثاء المقبل بكتلة هوائية دافئة قادمة من أفريقيا، والتي ستؤدي الى حصول أجواء دافئة حيث تصل درجة الحرارة العظمى في
بغداد
خلال يوم الأثنين القادم الى 26 درجة مئوية.
وبينت انه "بسبب تدفق الهواء الدافئ القادم من افريقيا الى البلاد ودعم رطوبي جيد من البحر الأحمر والخليج العربي ومع وجود ديناميكية رفع وتبريد
علوي
جيد، ستتشكل حالة من عدم استقرار جوي تتضمن نشوء عواصف رعدية تؤثر على اغلب مناطق الجنوب وبعض مناطق الوسط بداءً من مساء يوم الاثنين وتستمر لغاية مساء يوم الثلاثاء المقبلين.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
أجواء غير مستقرة ستعود للعراق بهذا الموعد
04:22 | 2025-12-19
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
10:05 | 2025-11-24
العطل التي تنتظر العراقيين خلال الأيام القليلة المقبلة
09:31 | 2025-12-22
ما حقيقة رحيل رافينيا عن صفوف برشلونة خلال الفترة المقبلة ؟
06:48 | 2025-12-15
اجواء
متقلبة
الخليج العربي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
العراق
الخليج
بغداد
العظم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عدم دخول العراق واغلاق حساب "اكس".. ما حقيقة "اقالة" سافايا من منصبه كمبعوث ترامب؟
سياسة
29.31%
01:52 | 2026-01-30
عدم دخول العراق واغلاق حساب "اكس".. ما حقيقة "اقالة" سافايا من منصبه كمبعوث ترامب؟
01:52 | 2026-01-30
الدولار يهدأ بالصيرفات.. اسعار الصرف تنخفض بعد قفزة الامس
اقتصاد
28.02%
01:43 | 2026-01-31
الدولار يهدأ بالصيرفات.. اسعار الصرف تنخفض بعد قفزة الامس
01:43 | 2026-01-31
الامطار تتجمع بسماء العراق.. هذه المحافظات عليها الاستعداد
محليات
23.96%
11:59 | 2026-01-30
الامطار تتجمع بسماء العراق.. هذه المحافظات عليها الاستعداد
11:59 | 2026-01-30
بعد القفزة القياسية.. انخفاض كبير بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
18.71%
03:56 | 2026-01-31
بعد القفزة القياسية.. انخفاض كبير بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
03:56 | 2026-01-31
المزيد
اخترنا لك
بينهم ثلاثة عراقيين فقط.. نقل 953 عنصرا من داعش الى العراق حتى الان
06:36 | 2026-01-31
توضيح رسمي يخص فتح التقديم على قروض صندوق الإسكان للمواطنين
05:25 | 2026-01-31
عطلة رسمية في هذه المحافظات الأسبوع الحالي
05:16 | 2026-01-31
التربية تعلن انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول
04:36 | 2026-01-31
المباشرة بتطهير منطقة الشلامجة الحدودية
04:33 | 2026-01-31
ازدواجية بتطبيق القانون.. إدارة مول بابلون تستحوذ على الشارع وتمنع المواطنين من إيقاف مركباتهم
02:58 | 2026-01-31
