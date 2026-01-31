تقلبات واجواء غير مستقرة.. ما سيحصل خلال الأيام الثلاثة المقبلة

وتضمنت الخرائط ان البلاد ودول ستتأثر اعتباراً من اليوم ولغاية يوم الثلاثاء المقبل بكتلة هوائية دافئة قادمة من أفريقيا، والتي ستؤدي الى حصول أجواء دافئة حيث تصل درجة الحرارة العظمى في خلال يوم الأثنين القادم الى 26 درجة مئوية.وبينت انه "بسبب تدفق الهواء الدافئ القادم من افريقيا الى البلاد ودعم رطوبي جيد من البحر الأحمر والخليج العربي ومع وجود ديناميكية رفع وتبريد جيد، ستتشكل حالة من عدم استقرار جوي تتضمن نشوء عواصف رعدية تؤثر على اغلب مناطق الجنوب وبعض مناطق الوسط بداءً من مساء يوم الاثنين وتستمر لغاية مساء يوم الثلاثاء المقبلين.