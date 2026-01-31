بينهم ثلاثة عراقيين فقط.. نقل 953 عنصرا من داعش الى العراق حتى الان

ونقلت العربية عن المصدر قوله ان " تسلّم حتى الآن 953 عنصرا من تنظيم "، موضحا أن "التباطؤ في عمليات النقل خلال الأيام الماضية يعود إلى سوء الأحوال الجوية".وأضاف المصدر أن " من عناصر داعش من المقرر أن تصل اليوم، ويبلغ عددها 150 عنصرا"، مشيرا إلى أن "الاتفاق الأخير بين وقوات الديمقراطية (قسد) ينعكس على وتيرة النقل، بما قد يؤدي إلى تقليل أعداد العناصر المنقولين إلى العراق".كما بيّن المصدر أن "من بين 953 عنصرا تم استلامهم، يوجد ثلاثة عراقيين فقط، فيما ينتمي الباقون إلى جنسيات مختلفة، أغلبها أوروبية".وفي السياق ذاته، ذكر المصدر "تشكيل لجنة قضائية موحّدة تتولى التحقيق مع عناصر داعش وفق الإجراءات القانونية المعتمدة"، موضحا أن "آخر مجموعة من نقل العوائل العراقية من مخيم إلى مخيم الجدعة من المنتظر أن تصل خلال 48 ساعة".وكانت دفعة أولى تضم 150 عنصراً، بينهم قياديون بارزون في التنظيم وأوروبيون، قد وصلت إلى العراق من أحد سجون ، وفق ما قال مسؤولان عراقيان، الأسبوع الماضي.وشارك هؤلاء "وجميعهم على مستوى زعماء في عمليات داعش في العراق"، بما في ذلك خلال العام 2014 حين سيطر التنظيم على مساحات واسعة من العراق وسوريا.وكانت الأميركية "سنتكوم" أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري بدء نقلهم من سوريا إلى العراق، في خطوة قالت إنها تهدف إلى "ضمان بقاء الإرهابيين في مرافق احتجاز مؤمّنة".فيما أعلن أنه "سيباشر الإجراءات بحقهم، وأن جميع المتهمين بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم.. ستُطبّق بحقهم الإجراءات القانونية بدون استثناء".