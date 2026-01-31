تنسيقية منتسبي التعليم العالي تعلن تعليق الاعتصامات مؤقتاً وتؤكد التمسك بالحقوق المشروعة

وقال ممثل تنسيقيه ماهر فاضل محمد، في بيان ورد لـ ، إن "منتسبي وزارة أظهروا خلال الفترة الماضية صموداً لافتاً وإرادة راسخة في الدفاع عن حقوقهم المشروعة، رغم الظروف الجوية الصعبة وما رافقها من ضغوط ومضايقات"، مشيراً إلى أن "هذه المواقف جسّدت روح المسؤولية والتمسك بالكرامة والاستحقاق".وأعرب التنسيقية عن "شكره وتقديره للكوادر المتقدمة في ، ممثلةً بوزير التعليم العالي والوكلاء ورؤساء الجامعات والمساعدين والعمداء وجميع المنتسبين، لما أبدوه من تعامل مسؤول وإدارة مؤسسية للمرحلة الحالية، عبر التواصل البنّاء والاستماع إلى المطالب والعمل على معالجتها ضمن الأطر الدستورية والقانونية".وبيّن أن "قرار تعليق الاعتصامات يأتي إتاحةً للفرصة أمام الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتشريعية المتعلقة بقرار (40) لسنة 2026، سواء بتعديله أو إلغائه"، مؤكداً أن "هذا التعليق لا يُعد تراجعاً عن المطالب القانونية المشروعة، بل يعكس حسن النية ودعماً للحلول المؤسسية".وشدد على "احتفاظ اللجنة بكامل حقوقها الدستورية في التعبير السلمي"، محذّراً من أنه "لن تتوانى اللجنة عن تنظيم وقفات احتجاجية كبرى وتصعيدية خلال الأيام المقبلة في حال عدم تثبيت الحقوق بشكل رسمي وواضح وبضمانات قانونية ملزمة".واختتم بالتأكيد على "الالتزام بالدستور العراقي والقوانين النافذة، والحرص على استقرار المؤسسات التعليمية ومصلحة الطلبة والمسيرة الأكاديمية"، معرباً عن "الأمل في أن تُسفر الجهود المشتركة عن حلول عادلة ومستقرة تخدم جميع الأطراف".