بينهم ضباط.. صيد ثمين للقوات الأمنية في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أن "مفارز وخلال (72) ساعة الماضية القت القبض على عدد من المخالفين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم خمسة ضبط بحوزتهم (خطوط إتصال _ جوازات سفر _ لوحات مرورية _ بطاقات ماستر 107) بدون تخويل، وتستولي على اسلحة واعتدة غير مرخصة".واشارت الى انه "تم حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية وذلك في عدد من مناطق ".