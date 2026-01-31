من جنسيات مختلفة.. القبض على 185 مخالفاً لشروط الإقامة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "بناءً على امر قائد شرطة اللواء علي صالح، شرعت قيادة شرطة بغداد الرصافة، بتنفيذ حملة أمنية واسعة لتدقيق أوضاع العمالة الأجنبية المنتشرة ضمن قاطع المسؤولية، وذلك في إطار تعزيز الأمن والنظام العام وتطبيق القوانين النافذة".وأشارت الى ان "الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على (185) مخالفاً لشروط الإقامة من الجنسيات العربية والأجنبية، توزعوا على الأقسام الآتية:• : (3)• : (21)• قسم شرطة : (3)• قسم شرطة : (7)• قسم شرطة الزعفرانية: (5)• قسم شرطة : (13)• : (21)• قسم شرطة الشعب: (5)• قسم شرطة الأول: (3)• قسم شرطة الصدر الثاني: (48)• قسم شرطة الصدر الثالث: (5)• قسم شرطة الأمين: (15)• قسم شرطة : (28)• قسم شرطة النهروان: (4)• : (4)".ولفتت الى انه "تم إيداع جميع المخالفين التوقيف في مراكز الشرطة المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأطر القانونية المعتمدة".