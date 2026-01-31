توصيات وارشادات من اللجنة المركزية للزيارة الشعبانية الى الزائرين

وذكرت اللجنة في بيان، ورد لـ ، انه "في إطار الاستعدادات الجارية لإنجاح الزيارة الشعبانية ، وتأمين الأجواء الملائمة لأداء هذه الشعيرة الدينية العظيمة، تؤكد اللجنة المشرفة على الزيارة أهمية التزام الزائرين بجملة من الإرشادات والتوصيات بما يسهم في تنظيم الزيارة والحفاظ على قدسيتها، وهي على النحو الاتي:1-المحافظة على نظافة مدينة ، واحترام قدسيتها، من خلال الالتزام بالسلوك الحضاري والتعاون مع الجهات الخدمية المختصة.2-التعاون مع الجهات المنظمة للزيارة داخل العتبتين الحسينية والعباسية.3-عدم رفع أو ترديد أي شعارات سياسية أو طائفية، والتأكيد على أن الزيارة مناسبة دينية خالصة، تجسد معاني الوحدة والتآخي بين الزائرين.4-الاهتمام بالجوانب الروحية والأخلاقية للزيارة، والتحلي بالأخلاق الإسلامية السامية، بما ينسجم مع قدسية المناسبة وأجوائها الإيمانية.5-الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن القوات الأمنية، والتعاون الكامل معها، والتقيد بالإرشادات التنظيمية، لما لذلك من دور أساسي في حفظ الأمن وسلامة الزائرين وانسيابية حركتهم.واوضح البيان ان "اللجنة تدعو جميع الزائرين والهيئات والمواكب الخدمية إلى التعاون المشترك لإنجاح هذه الزيارة المباركة".