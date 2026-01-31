الصفحة الرئيسية
اندلاع حريق في شارع الرشيد وسط بغداد
توصيات وارشادات من اللجنة المركزية للزيارة الشعبانية الى الزائرين
محليات
2026-01-31 | 12:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
215 شوهد
وجهت
اللجنة المركزية
المشرفة على الزيارة الشعبانية، اليوم السبت، جملة من الإرشادات والتوصيات، بما يسهم في تنظيم الزيارة والحفاظ على قدسيتها.
وذكرت اللجنة في بيان، ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "في إطار الاستعدادات الجارية لإنجاح الزيارة الشعبانية
المباركة
، وتأمين الأجواء الملائمة لأداء هذه الشعيرة الدينية العظيمة، تؤكد اللجنة المشرفة على الزيارة أهمية التزام الزائرين بجملة من الإرشادات والتوصيات بما يسهم في تنظيم الزيارة والحفاظ على قدسيتها، وهي على النحو الاتي:
1-المحافظة على نظافة مدينة
كربلاء
المقدسة
، واحترام قدسيتها، من خلال الالتزام بالسلوك الحضاري والتعاون مع الجهات الخدمية المختصة.
2-التعاون مع الجهات المنظمة للزيارة داخل العتبتين الحسينية والعباسية.
3-عدم رفع أو ترديد أي شعارات سياسية أو طائفية، والتأكيد على أن الزيارة مناسبة دينية خالصة، تجسد معاني الوحدة والتآخي بين الزائرين.
4-الاهتمام بالجوانب الروحية والأخلاقية للزيارة، والتحلي بالأخلاق الإسلامية السامية، بما ينسجم مع قدسية المناسبة وأجوائها الإيمانية.
5-الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن القوات الأمنية، والتعاون الكامل معها، والتقيد بالإرشادات التنظيمية، لما لذلك من دور أساسي في حفظ الأمن وسلامة الزائرين وانسيابية حركتهم.
واوضح البيان ان "اللجنة تدعو جميع الزائرين والهيئات والمواكب الخدمية إلى التعاون المشترك لإنجاح هذه الزيارة المباركة".
