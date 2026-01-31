في بغداد.. إنقاذ خمسة أشخاص بعد حريق في شارع الرشيد

أعلنت ، السبت، عن إنقاذ خمسة أشخاص حاصرتهم النيران في بناية تجارية في .





وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني استنفرت جهودها بسرعة فورية، وقامت بتطويق النيران وعزل المبنى المحترق عن البنايات المجاورة وتم استخدام الية السلم لإجلاء الأشخاص المحتجزين من سطح المبنى، بالإضافة إلى تعزيز عجلات الإطفاء التخصصية الحديثة وعجلات الحوضية الساندة بكافة طواقمها". وقالت المديرية في بيان، "نجحت فرق الدفاع المدني في إنقاذ خمسة أشخاص حاصرتهم النيران التي اندلعت في بناية تجارية مكونة من ثلاثة طوابق، تُستخدم كمعامل ومخازن للأحذية، في منطقة قرب ساحة ، تحت قيادة السيد مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي ".وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني استنفرت جهودها بسرعة فورية، وقامت بتطويق النيران وعزل المبنى المحترق عن البنايات المجاورة وتم استخدام الية السلم لإجلاء الأشخاص المحتجزين من سطح المبنى، بالإضافة إلى تعزيز عجلات الإطفاء التخصصية الحديثة وعجلات الحوضية الساندة بكافة طواقمها".

ولفت البيان الى أن "الفرق أكملت عمليات الاقتحام المباشر والدخول إلى داخل المبنى، ونجحت في إخماد الحريق بالكامل على الرغم من ضيق الازقة في تلك المباني وانهاء الحادث دون تسجيل أي خسائر بشرية"، مردفا "بناءً على ذلك، طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير في الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

وكان مصدر أمني أفاد، مساء السبت، باندلاع حريق في شارع .