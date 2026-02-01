الصفحة الرئيسية
أبرز الاخبار
برشلونة يوسع الفارق مع الريال بانتصار على إلتشي
محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل
محليات
2026-02-01 | 01:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,576 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
محافظة ذي قار
، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل بمناسبة الزيارة الشعبانية.
وذكرت المحافظة في بيان تلقته ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "
مجلس محافظة ذي قار
قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل".
وأضاف ان "قرار التعطيل جاء بمناسبة الزيارة الشعبانية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس يوم غد
11:19 | 2025-11-09
محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل
05:45 | 2026-01-13
بابل وميسان تعلنان تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل
06:09 | 2025-11-23
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين
04:51 | 2026-01-19
ذي قار
تعطيل
دوام
الشعبانية
مجلس محافظة ذي قار
السومرية نيوز
محافظة ذي قار
سومرية نيوز
السومرية
سومر
