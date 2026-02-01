بعد التقاطع الوظيفي.. تربية ديالى تعلن استعادة 846 مليون دينار

وقالت في بيان ورد لـ ، "تمضي وزارة التربية باتخاذ إجراءات رقابية حازمة لحماية المال العام ومحاصرة مظاهر الفساد الإداري، عبر استرجاع مبلغ (846,000,000) ثمانمائة وستة وأربعين مليون دينار في لتربية ، بعد إنجاز وحدة التقاطع الوظيفي أعمالها لعام 2025، ضمن نهج مؤسسي ثابت لتعزيز الانضباط المالي".وأوضحت الوزارة، ان "هذا الإنجاز جاء ثمرة عمل دقيق ومتواصل على مدى عام كامل، بجهود مسؤول وموظفي وحدة التقاطع الوظيفي، ومتابعة عامر "، مؤكداً على "استمرار عمليات التدقيق وتقاطع المعلومات بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لاسترداد جميع المبالغ على وفق التعليمات النافذة".وبيّنت الوزارة، أن "توجيهات وزارية حازمة شددت على استرداد المبالغ من المنتسبين المخالفين، ليصل مجموع الأموال المستعادة منذ عام 2021 اكثر من ستة مليارات دينار".