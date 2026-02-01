العدل تعلن إطلاق سراح 751 نزيلاً خلال الشهر الماضي

– محليات



أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، الموقف الشهري لأعداد النزلاء المطلق سراحهم من قبل دائرة الإصلاح العراقية خلال شهر كانون الثاني من عام 2026، مبينةً أن العدد الكلي بلغ (751) نزيلاً في وعدد من المحافظات.



وأوضحت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "من بين المفرج عنهم (370) نزيلاً أُطلق سراحهم بموجب قرارات قضائية مختلفة، فيما بلغ عدد النزلاء المشمولين بقانون العام (381) نزيلاً".



وأكدت وزارة العدل أن "دائرة الإصلاح العراقية مستمرة في متابعة وتنفيذ إجراءات إطلاق السراح بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية، وبما ينسجم مع الأطر القانونية المعتمدة، ويعكس التزامها بأداء واجبها المهني والإنساني بأعلى مستويات الدقة والمسؤولية".

