برشلونة يوسع الفارق مع الريال بانتصار على إلتشي
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554921-639055361856151462.jpeg
خطة "غرامات وحجز" تستهدف فئة من المركبات ببغداد
محليات
2026-02-01 | 04:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,259 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
اعلنت
وزارة النقل
اليوم الاحد، اطلاق خطة تنظيم تتضمن معاقبة المركبات التي تعمل خارج المرائب الرسمية في
بغداد
، من بينها فرض غرامات وحجز المركبات.
وقال مدير
المكتب الإعلامي
للوزارة ميثم
الصافي
إن "الخطة التي وضعت بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تهدف إلى محاسبة المركبات المخالفة التي تمارس العمل دون الالتزام بالضوابط والتعليمات المعتمدة، ولاسيما تلك التي تتجاوز المرائب الرسمية المحددة لعملها"، مشيرا الى ان "الخطة الجديدة تستند إلى إجراءات قانونية واضحة، كما أنها تهدف إلى إعادة تنظيم عمل المركبات بمختلف أنواعها داخل
بغداد
، وضمان انسيابية حركة النقل إضافة إلى حماية حقوق المواطنين وضمانها".
واوضح أن "العمل خارج المرائب الرسمية، يعد مخالفة صريحة لتعليمات الوزارة النافذة والتي قامت بإغلاق عدد كبير من الساحات المخالفة في مدينة بغداد والمحافظات، موضحاً أن الخطة ستتضمن تنفيذ حملات ميدانية مكثفة بمناطق العاصمة المختلفة، لرصد المركبات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، والمتضمنة فرض غرامات مالية وحجزها".
وأكد أن الإجراءات ستسهم في الحد من الاختناقات المرورية، ورفع مستوى السلامة، وتنظيم حركة النقل، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز يضر بالمصلحة العامة أو يؤثر سلباً في الخدمة المقدمة للمواطنين، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
ودعا مدير المكتب الإعلامي للوزارة أصحاب المركبات إلى الالتزام باستخدام المرائب الرسمية والتعليمات المعتمدة، مؤكداً استمرار الحملة خلال المرحلة المقبلة، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، بما يحقق النظام العام ويسهم في تطوير منظومة النقل في العاصمة.
مقالات ذات صلة
قرار حكومي بإيقاف الحجز الالكتروني لفحص "السياقة"
10:58 | 2025-11-26
الداخلية تضع خطة تخص فئة من النساء
01:54 | 2025-11-18
مسودة قانون لتخفيض غرامة "تقسيم المنازل" من 5 ملايين دينار الى نصف مليون فقط
01:53 | 2025-11-06
من 12 إجراءً إلى "كابينة واحدة".. تبسيط إجراءات تسجيل المركبات في العراق
04:00 | 2026-01-29
بغداد
مرائب
مركبات
المكتب الإعلامي
السومرية نيوز
مكتب الإعلام
وزارة النقل
سومرية نيوز
السومرية
الصافي
