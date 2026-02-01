خطة "غرامات وحجز" تستهدف فئة من المركبات ببغداد

وقال مدير للوزارة ميثم إن "الخطة التي وضعت بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تهدف إلى محاسبة المركبات المخالفة التي تمارس العمل دون الالتزام بالضوابط والتعليمات المعتمدة، ولاسيما تلك التي تتجاوز المرائب الرسمية المحددة لعملها"، مشيرا الى ان "الخطة الجديدة تستند إلى إجراءات قانونية واضحة، كما أنها تهدف إلى إعادة تنظيم عمل المركبات بمختلف أنواعها داخل ، وضمان انسيابية حركة النقل إضافة إلى حماية حقوق المواطنين وضمانها".واوضح أن "العمل خارج المرائب الرسمية، يعد مخالفة صريحة لتعليمات الوزارة النافذة والتي قامت بإغلاق عدد كبير من الساحات المخالفة في مدينة بغداد والمحافظات، موضحاً أن الخطة ستتضمن تنفيذ حملات ميدانية مكثفة بمناطق العاصمة المختلفة، لرصد المركبات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، والمتضمنة فرض غرامات مالية وحجزها".وأكد أن الإجراءات ستسهم في الحد من الاختناقات المرورية، ورفع مستوى السلامة، وتنظيم حركة النقل، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز يضر بالمصلحة العامة أو يؤثر سلباً في الخدمة المقدمة للمواطنين، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.ودعا مدير المكتب الإعلامي للوزارة أصحاب المركبات إلى الالتزام باستخدام المرائب الرسمية والتعليمات المعتمدة، مؤكداً استمرار الحملة خلال المرحلة المقبلة، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، بما يحقق النظام العام ويسهم في تطوير منظومة النقل في العاصمة.