كأول جامعة عراقية.. البيان توقّع مذكرة توأمة وتعاون علمي مع جامعة بليموث البريطانية

وقالت الجامعة في بيان ورد لـ ، إن "حفل التوقيع تم بحضور وكيل وزير للشؤون العلمية ا.د ورئيس لجامعة البيان مسلم أسد والملحق الثقافي العراقي في لندن ا.د بالاضافة الى مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية حسين علي وممثل الجهة المؤسسة زياد كاظم جبر بالاضافة الى ممثل مؤسسة IFG البريطانية في حسان الحديثي وبحضور مدير في دائرة البعثات والعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي موفق ساجت".وأضافت الجامعة، أن "التوقيع يعتبر خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والانفتاح على الجامعات العالمية الرصينة بما ينسجم مع المعايير الدولية "، مؤكدة ان "توقيع المذكرة جرى خلال لقاء رسمي في مقر ببريطانيا، جمع ممثلي الجامعتين، حيث تناول الجانبان سبل تطوير الشراكة الأكاديمية وتبادل الخبرات العلمية، بما يسهم في دعم العملية التعليمية والبحثية لدى الطرفين".وبحسب البيان، تضمنت مذكرة التوأمة محاور متعددة، من بينها اطلاق برنامج الدراسة المشترك ( ٢+٢ ) الذي يتيح لطلبة الحصول على شهادتين من جامعة وجامعة البيان في آن واحد وخلال اربع سنوات فقط وفق المعايير البريطانية، إضافة إلى إجراء بحوث علمية مشتركة ، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تسهم في تطوير الكفاءات الأكاديمية وتعزيز جودة التعليم.وخلال توقيع الاتفاقية بليموث نظيرتها جامعة البيان مقاعد لدراسة لمنتسبي جامعة البيان وبمختلف التخصصات باجور مخفضة بنسبة ٧٥٪؜.وأكدت جامعة البيان أن "هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤيتها الساعية إلى تطوير علاقاتها الدولية، وتهيئة فرص تعليمية عالمية لطلبتها، والاستفادة من خبرات الجامعات المرموقة في مجالات التعليم والبحث العلمي والاعتماد الأكاديمي".من جانبها، أبدت جامعة بليموث البريطانية ترحيبها بالتعاون مع جامعة البيان، مشيدة بمستوى التعليم العالي في العراق وبالخطوات التي تتخذها الجامعة لتعزيز حضورها الأكاديمي على الصعيد الدولي.