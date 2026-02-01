رؤية هلال رمضان وموعد قدوم الشهر

وبرر المركز هذا الأمر لأن القمر سيغيب قبل الشمس أو معها أو بدقائق معدودة فقط، مع بقاء فاصل زاوي ضئيل بين القمر والشمس لا يتجاوز درجتين في أفضل الأحوال وهو أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب لرؤية (7 درجات تقريباً وفق معيار "دانجون").وبناء على ذلك، من المتوقع أن:يكون الأربعاء 18 شباط هو المتمم لشهر شعبان في الدول التي تتحرى الهلال يوم الثلاثاء.يكون الخميس 19 شباط أول أيام رمضان في أغلب الدول الإسلامية.وقد لا يستبعد أن تعلن بعض الدول بداية رمضان يوم الأربعاء 18 فبراير إذا اعتمدت معايير أخرى غير رؤية الهلال (مثل الاكتفاء بالحساب الفلكي أو إكمال شعبان ثلاثين يوما).ويؤكد المركز أن محاولة تحرّي الهلال يوم الثلاثاء غير مجدية علمياً، إذ سيشهد العالم في ذلك اليوم كسوفاً شمسياً حلقياً يزامن غروب الشمس في مناطق واسعة - وهو دليل حسي على استحالة وجود قابل للرؤية. كما قد يُخطئ البعض في اعتبار كوكب الزهرة هلالا، نظرا لقربه من أفق الغروب.أما الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 18 شباط (مثل باكستان وبنغلادش وإيران والمغرب)، فسيكون أول رمضان فيها إما الخميس 19 أو الجمعة 20 شباط، حسب نتيجة الرؤية الفعلية والظروف الجوية.ويشير المركز إلى أن عدداً من الفقهاء والفلكيين يرون عدم جدوى تحرّي الهلال في الأيام التي يغيب فيها القمر قبل الشمس أو معها، استنادا إلى قرارات مؤتمر الإمارات الفلكي الثاني التي أكّد فيها العلماء أن هذا الموقف لا يتعارض مع السنّة النبوية، بل يتفق مع استخدام العقل والعلم في فهمها.