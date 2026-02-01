تبدأ من الثلاثاء.. عطل متفرقة خلال الاسبوع الحالي

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
لبنان.. 6 جرحى في غارة إسرائيلية جنوبي البلاد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تبدأ من الثلاثاء.. عطل متفرقة خلال الاسبوع الحالي

محليات

2026-02-01 | 09:37
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تبدأ من الثلاثاء.. عطل متفرقة خلال الاسبوع الحالي
8,947 شوهد

السومرية نيوز – محلي
أعلنت عدد من المحافظات، عن تعطيل الدوام الرسمي خلال الأسبوع الحالي.

وقررت محافظة كربلاء تعطيل الدوام الرسمي يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الحالي بمناسبة زيارة النصف من شعبان.
كما قررت محافظة واسط تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل بذكرى النصف من شعبان.
فيما استثنت الدوائر الأمنية والخدمية من العطلة.
كما قررت محافظة ذي قار تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل بمناسبة الزيارة الشعبانية.
واعلنت محافظة البصرة تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس المقبلين بمناسبة الزيارة الشعبانية.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
من الأخير
Play
من الأخير
مأزق المالكي لم ينته.. هاريس يحذر والإطار يتمسك - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-01
Play
مأزق المالكي لم ينته.. هاريس يحذر والإطار يتمسك - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-01
Play
نشرة ١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-01
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 1-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-01
Play
العراق في دقيقة 1-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-01
Live Talk
Play
Live Talk
الخيانة الزوجية وانتشار مواضيعها - Live Talk - الحلقة ٢١٥ | 2026
10:30 | 2026-02-01
Play
الخيانة الزوجية وانتشار مواضيعها - Live Talk - الحلقة ٢١٥ | 2026
10:30 | 2026-02-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-01
Play
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-01
عشرين
Play
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
Play
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
Play
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
Play
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
Play
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
Play
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
Play
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Play
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
الأكثر مشاهدة
من الأخير
Play
من الأخير
مأزق المالكي لم ينته.. هاريس يحذر والإطار يتمسك - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-01
Play
مأزق المالكي لم ينته.. هاريس يحذر والإطار يتمسك - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-01
Play
نشرة ١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-01
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 1-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-01
Play
العراق في دقيقة 1-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-01
Live Talk
Play
Live Talk
الخيانة الزوجية وانتشار مواضيعها - Live Talk - الحلقة ٢١٥ | 2026
10:30 | 2026-02-01
Play
الخيانة الزوجية وانتشار مواضيعها - Live Talk - الحلقة ٢١٥ | 2026
10:30 | 2026-02-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-01
Play
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-01
عشرين
Play
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
Play
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
Play
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
Play
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
Play
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
Play
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
Play
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Play
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29

اخترنا لك
احباط تهريب ادوية بشرية مخبأة في "تواليت"
13:22 | 2026-02-01
محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي الأربعاء المقبل
13:16 | 2026-02-01
في العراق.. الشارع يبتلع سيارة مدنية (فيديو)
13:11 | 2026-02-01
خريطة الامطار ليوم غد وموعد انتهاء الموجة
13:05 | 2026-02-01
طرق نقل الزائرين الى كربلاء عبر الباصات
12:15 | 2026-02-01
مكتب السيد السيستاني يتوقع موعد أول أيام شهر رمضان
11:26 | 2026-02-01

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.