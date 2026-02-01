السوداني يصدر توجيهات تخص مكافحة الفساد والمال العام

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، ان "رئيس ، ترأس اليوم الأحد، اجتماعاً خُصص لمتابعة عمل الأجهزة الرقابية وأدائها، وفاعلية الإجراءات الخاصة بمكافحة الفساد، وسبل ضغط وترشيد النفقات الحكومية، وتعظيم موارد ، بحضور رئيسي وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وعدد من المستشارين المعنيين".وأشار ، في مستهلّ الاجتماع، إلى "أهمية دور المؤسسات الرقابية في مسار ترشيد النفقات، وتعظيم الإيرادات، وأن هذه المؤسسات تؤدي مهمة قانونية ودستورية، موازية لعمل ، في إطار المتابعة والتدقيق في تنفيذ القرارات الحكومية، مؤكداً ضرورة أن تتقدم الأجهزة الرقابية بحزمة مقترحات وأفكار تفضي إلى تعزيز الإجراءات الساعية إلى تعظيم إيرادات العامة، وحصر ثغرات الفساد وهدر المال العام وتقديم المعالجات العملية لها".وفي هذا الإطار، وجّه رئيس مجلس الوزراء، "باتخاذ الإجراءات التي تمنع حصول أي هدر أو ضياع في المال العام، أو في الموارد المُقرّة وفق القانون، وكذلك رصد الأنشطة التي تتعارض مع مستهدف ضغط النفقات، وزيادة الإيرادات العامة، وتقديم التوصيات العامة لأنشطة مؤسسات الدولة، بما يمنع استمرار أي ظاهرة سلبية، أو نشاط أو إجراء يمثل خللاً في الأداء الوظيفي للمؤسسة".