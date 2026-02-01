اين رواتب المتقاعدين؟

ويُفترض أن تُصرف رواتب المتقاعدين في مع بداية كل شهر، لكن تأخر صرف رواتب الموظفين اثار قلقلا كبيرا وتساؤلات واسعة بين المتقاعدين الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الأموال لتأمين احتياجاتهم الأساسية.ويرى الكثير من المتقاعدين أن "التأخيرات تؤثر بشكل مباشر على حياتهم المعيشية، خصوصاً بعد ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.وقال أحد المتقاعدين "نحن نعتمد على هذه الرواتب في مصاريف العلاج والغذاء"، مبينا ان "التأخير ولو يومين يسبب لنا مشاكل كبيرة".فيما تساءل اخر "إذا تأخرت رواتب الموظفين بسبب مشاكل مالية أو فنية، فهل سنكون نحن، المتقاعدون، خارج أولويات الصرف؟".وأشار الكثير من المتقاعدين إلى أن "رواتبهم تمثل مصدرهم الوحيد بعد سنوات من الخدمة، ولذلك فإن أي تأخير قد يؤدي إلى ضغوط اقتصادية واجتماعية كبيرة عليهم وعلى أسرهم".وذكر مختصون في الشأن المالي والاقتصادي أن "المتقاعدين من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وأي تأخير في صرف المستحقات سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية ويزيد الضغوط على آلاف الأسر".وذكرت وسائل إعلامية في وقت سابق من اليوم، ان " باشر بصرف رواتب المتقاعدين لشهر شباط".الا ان لم تصدر أي بيان حول اطلاق الرواتب التقاعدية حتى الان كما يحصل في كل شهر.