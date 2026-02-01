الأراضي العراقية اهتزت 34 مرة خلال كانون الثاني

وقال مدير قسم الرصد الزلزالي في بيان ورد لـ ، ان "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لكانون الثاني بلغ (52) هزة أرضية منها (34) هزة أرضية داخل و(18) هزة أرضية خارج العراق وبالقرب من حدوده، منها (12) هزة داخلايران (كرمنشاه- لورستان – اذربيجان – ايلام)، بينما تم تسجيل (6) هزة أرضية داخل (فان- سيرنك –هكاري) وبالقرب من حدودها مع العراق".وأضاف ان "مقدار (قوة) الأحداث الزلزالية تراوحت بين (1.1–5) درجة، في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (7-36) كم"، مشيرا الى ان "النشاط الزلزالي تركز بشكل واضح في داخل العراق تحديداً بمحافظة (مركز المدينة، جمجمال، كلار، ، دوكان ، دربندخان) بينما سجلت في (4) هزات ارضية (الكوت وبدرة)، وسجلت (3) هزات أرضية في محافظة (شقلاوة- سوران) و3 هزات في ، في حين تم تسجيل (2) هزة ارضية في كل من المحافظات وصلاح الدين (طوزخورماتو و بيجي) ودهوك ( عقرة وسميل) وديالى (كفري وبلدروز)، وسجلت (1) هزة في محافظة حلبجة".وتابع ان "المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق خلت من أي نشاط زلزالي وهذا ما يوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي باتجاه مناطق التصادم وتحديدا باتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق"، موضحا انه "لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي لهذا الشهر".