طرق نقل الزائرين الى كربلاء عبر الباصات

وقال مدير عام لنقل المسافرين والوفود في بيان ورد لـ ، ان "الاستعدادات الفنية والإدارية اكتملت بشكل كامل، حيث يتم عمل حافلات الشركة على محوري (بغداد – كربلاء) و(كربلاء – الحلة) ، ضمن خطة نقل متكاملة أُعدّت مسبقاً لإنجاح عملية التفويج".وأوضح أن "ملاكات الشركة من السائقين والفنيين والإداريين استنفرت جميع الجهود والإمكانات، وتم تجهيز وتخصيص أكثر من (200) باص وحافلة مختلفة السعات، بطابق واحد وطابقين، بما يضمن انسيابية النقل وسلامة الزائرين".وأشار إلى أن "هذه الجهود تأتي ضمن خطة الشركة المعلنة، والخاصة بخدمة ونقل الزائرين الوافدين إلى مدينة لإحياء ذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر (عجّل الله فرجه الشريف)".