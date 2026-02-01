خريطة الامطار ليوم غد وموعد انتهاء الموجة

وقال في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك وتابعته ، ان "أغلب مدن ستشهد نهار ومساء يوم غد الاثنين، هطول زخات مطر تتفاوت ما بين الخفيفة الى معتدلة، مع فرص واردة للغزارة في أقصى الشمال".وأضاف ان "أماكن متفرقة من مدن المنطقتين الوسطى والجنوبية ستتعرض إلى زخات مطر متفرقة خفيفة عموما، تترافق مع نشاط في البرق والرعد".وذكر ان يوم الثلاثاء المقبل ستتحسن فرص هطول الأمطار في أغلب المدن، وتتركز الكـميات الأعلى في المناطق الشرقية من البلاد، مع فرص واردة لبؤر من الغزارة على فترات، تترافق مع صواعق البرق والرعد".